Cobra raríssima, só vista três vezes no Brasil, é resgatada de cativeiro

Uma cobra brasileira “raríssima” e ameaçada de extinção foi resgatada por policiais ambientais na cidade de Sete Barras, no Vale do Ribeira, região no Sul do Estado de São Paulo.

A jiboia-do-ribeira foi encontrado na casa de um homem, dentro de uma caixa, após vigilantes do Parque Estadual Intervales suspeitarem da atitude dele ao deixar a mata.

O resgate foi foi feito no último dia 17, mas só foi divulgado pela Fundação Florestal da secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo na sexta (25).

Em nota, a Fundação Florestal de SP afirmou que o animal está sob cuidados da polícia ambiental e deve ser devolvido à natureza após passar por uma análise de saúde com especialistas.

O homem que mantinha a cobra em casa foi levado à delegacia. Ele pode responder por crime ambiental de tráfico de animais, que tem pena máxima de um ano de detenção.

ESPÉCIE FOI VISTA APENAS 3 VEZES NO BRASIL

De acordo com o ICMBio, o animal é considerado a jiboia “mais rara do mundo” e foi descrito pela primeira vez na Mata Atlântica paulista no ano de 1953 por um herpetólogo do Instituto Butantan.

Depois disso, a segunda vez em que o réptil foi visto e registrado por especialistas foi em 2017 e, a terceira, em 2020 – ambas na região de Sete Barras.

A jiboia-do-ribeira está ameaçada de extinção, tem o nome científico Corallus cropanii e pode passar de 1,2 metro de comprimento. O maior animal da espécie registrado no Brasil até o momento foi um macho de 1,70 metro.