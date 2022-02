Mais um ataque de piranha é registrado em ponto turístico de Goiás

Estão se tornando frequentes os ataques de piranha no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, na região Sul de Goiás.

Desta vez, a vítima foi uma criança de 11 anos, que estava brincando no local, quando sentiu algo lhe morder.

Devido a força da mordida, ela começou a chorar e foi prontamente socorrida por uma pediatra que também estava no recinto.

Após os primeiros socorros, o pequeno foi encaminhado para o hospital para receber atendimento médico.

Este não é o primeiro caso de ataque de piranha registrado no Lago das Brisas em 2022.

No primeiro dia do ano, enquanto passava a virada do ano na cidade, uma criança de 10 anos teve parte do dedo arrancada após ser atacado pelo peixe.

Ainda em janeiro, um homem de 52 anos também foi mordido e precisou passar por um procedimento cirúrgico.