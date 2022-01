Menino que ficou sem dedo após ataque de piranha em lago de Goiás terá de usar prótese

Vítima de um ataque de piranha no Lago das Brisas em Buriti Alegre, na região Sul de Goiás, o menino de 10 anos que ficou sem o dedo terá que usar prótese.

O procedimento já foi realizado e tem por objetivo simular que ele ainda possui o membro, mesmo tendo perdido tudo durante o acidente.

Entretanto, de acordo com o pai do garoto, o servidor público Sérgio Borges Martins de Araújo, de 46 anos, o garoto ainda não foi informado sobre a amputação do dedo.

Segundo ele, o filho brincava com os primos na parte rasa do lago quando ocorreu o ataque. De imediato houve o resgate na água, mas já sem o membro.

A sinalização do local também foi criticada pelo pai que afirmou não existir avisos sobre a presença do peixe e de outros animais carnívoros.