Homem mata esposa com tiro de espingarda e tenta tirar a própria vida; ele foi encaminhado para Goianésia

Suspeito chegou a ser socorrido com vida, mas foi preso no hospital

Thiago Alonso - 02 de julho de 2025

Mulher foi morta com tiro de espingarda. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta terça-feira (1º), após um homem tentar se matar logo após assassinar a mulher, de 36 anos, com um tiro de espingarda, em um povoado do município de Vila Propício.

Os militares se dirigiram diretamente ao Hospital Municipal Irmã Fany Duran, em Goianésia, onde o suspeito, que havia tomado veneno, estava internado após ser socorrido por um genro.

No local, os policiais realizaram uma abordagem com um parente dele, que afirmou que um vizinho havia lhe avisado que um crime havia ocorrido na casa do sogro.

Chegando lá, o genro se deparou com o homem já caído ao chão sob efeito do veneno, sendo que ele havia acabado de confessar a autoria do assassinato.

A vítima, por sua vez, estava dentro da cozinha – com um tiro de espingarda na altura do tórax.

Ao ver o ocorrido, o genro percebeu que a sogra já se encontrava em óbito, mas conseguiu socorrer o suposto autor a tempo, já que mesmo sob efeito do veneno ele ainda se encontrava com sinais vitais.

Já no hospital, equipes da PM deram voz de prisão ao homem, que foi autuado pelo crime de feminicídio, mesmo estando hospitalizado.

Ao mesmo passo, a Polícia Cientifica se responsabilizou pela retirada do corpo, sendo que policias também realizaram a apreensão do celular da vítima, que, segundo relatos de familiares, vinha se queixando do ciúme e violência por parte do companheiro.

Apesar disso, testemunhas relataram não identificar nenhuma situação estranha entre o casal, que estava junto há cerca de um ano. Agora, ficará a cargo da Polícia Civil (PC) realizar as devidas investigações.

