MP abre concurso público com salários de quase R$ 9 mil

O Ministério Público de Goiás (MPGO) está com oportunidades para quem deseja participar do concurso público do órgão, com vagas para níveis médio e superior. Os salários chegam a quase R$ 9 mil.

Para os interessados, as inscrições estão abertas no site do Fundação Getúlio Vargas (FGV) até às 23h59 do próximo dia 07 de março.

São 35 vagas para quem deseja compor o quadro de servidores na capital, sendo eles: Analista Contábil (05 vagas), Analista em Edificações/Arquitetura e Urbanismo (02), Analista em Informática (01) e Analista em Serviço Social (01).

E ainda Analista Jurídico (02), Assistente Administrativo (06), Assistente de Informática (03), Assistente Programador (04) e Secretário Assistente (11).

As inscrições possuem uma taxa de R$ 110,00 para os cargos de nível superior e de R$ 85,00 para os de nível médio. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 1º de maio e o pagamento pode ser feito até o dia 08 de março.

Para ler o edital, clique aqui.