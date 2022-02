Goiano que tenta fugir da Ucrânia com amiga encontra fronteira fechada e decide voltar

O goiano Gabriel Felipe Costa, de 25 anos, que está tentando deixar a Ucrânia juntamente com uma amiga, usou as redes sociais para contar, no final deste domingo (27), que ainda não saiu do país.

De acordo com o jovem, a fronteira do país foi fechada e o tempo de espera para conseguir entrar de carro na Romênia seria de aproximadamente quatro dias.

“Não está passando ninguém. Só estão passando pessoas andando e muito lentamente. Recebi a previsão de quatro dias de espera no carro. Tomamos a decisão de voltar para Chernivtsi” afirmou o jovem, no Instagram.

Surpreendido pela grande quantidade de pessoas que também tentavam deixar o país e pela consequente lentidão de passagem, Gabriel optou se hospedar na residência de alguns colegas ucranianos para descansar.

O goiano ainda revelou que, durante à noite, um míssil teria caído na região em que ele está, fazendo com que a sirene de alerta soasse por três vezes.

Ainda sem sentir segurança, o rapaz estuda uma maneira mais eficiente de sair da zona de guerra.