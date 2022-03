É macaxeira, aipim, bergamota, laranjinha, cacetinho. Hoje vamos falar da variedade (e criatividade) linguística brasileira ao se referir aos alimentos. Por isso, veja as comidas que têm nomes diferentes no Brasil. Vamos lá!

6 comidas que têm nomes diferentes no Brasil e você provavelmente não sabia:

1. Vinagrete

Vamos começar por esse temperinho aqui indispensável em qualquer churrasco! Bom, sabia que no Rio de Janeiro, o vinagrete, é chamado de molho campanha ou molho à campanha? Inusitado, né?

2. Salsicha

Não, essa variedade linguística não é composta pela “xalxicha”. Isso porque em Curitiba (PR) essa carne embutida é conhecida como vina. E aí, vai um cachorro quente de vina?

3. Pão Francês

Esse é um clássico! Vamos lá: no Rio Grande do Sul e na Bahia, eles se chamam cacetinhos ou pães-cacetinhos. Enquanto isso, em outras regiões ele recebe o nome de pão carequinha e pão de sal. Em Santos (SP), eles falam “seis médias”. E, por fim, em São Paulo, as pessoas pedem por meia dúzia de pãezinhos.

4. Geladinho

Bom, dependendo da região que você estiver, saiba que pedir esse refresco pode ser um problema. Isso porque, no Rio de Janeiro eles chamam de sacolé. A medida em que no Nordeste é ju-ju din-din.

Já em São Paulo, o sorvete no saquinho é chamado de chup-chup, enquanto no interior as pessoas o chamam de juju. E, por fim, em Goiás, as pessoas chamam de laranjinha. E aí, com qual vocês ficam?

5. Enroladinho de presunto

Aqui vai mais um item de padaria polêmico. Em suma, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, chamam ele de joelho ou corintiano. Pense bem ao pedir um esse panificado!

6. Mexerica

Por fim, temos a rainha das variações linguísticas. Aqui vai: no Sul é bergamota ou vergamota. Nesse entretempo, no Sudeste e Nordeste, mexerica ou tangerina.

Já no Nordeste é mimosa ou laranja-cravo. Bom, e não param por aí! Existem outras variações como mandarina, fuxiqueira, manjerica. E aqui em Goiás, as pessoas chamam de poncan ou mixirica.

