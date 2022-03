Homem é feito de refém por mais de 12h e reencontro com a esposa é emocionante

A madrugada da última segunda-feira (28) foi de terror para um motorista que estava transportando soja.

Por volta de 05 horas da manhã, a carreta contendo uma carga avaliada em R$ 150 mil, foi roubada e o condutor, um homem de 30 anos, foi feito de refém na GO-174 entre as cidades de Amorinópolis e Montividiu, a aproximadamente 250 km, de Goiânia.

O roubo teria sido realizado por quatro homens armados, que após pegarem a mercadoria, mantiveram a vítima em cativeiro em uma mata fechada na região de Amorinópolis por cerca de 12 horas.

Ao Portal 6, o sargento da Polícia Militar (PM) Otacílio Júnior, informou que o homem teria sofrido ameaças psicológicas pelos criminosos no tempo em que ficou refém, e que o mesmo teria sido localizado por conta da localização do celular.

“Lá no cativeiro, ele sofreu somente ameaças psicológicas. Que era para ele ficar quieto, que eles queriam a carga, para ele não reagir, não fazer nada. Que depois, se ele não reagisse, tudo daria certo”, afirmou o sargento.

A carreta foi recuperada pelos militares por volta do meio-dia na cidade de Araçu, a 70 km de Goiânia, por meio de informações compartilhadas entre os policiais.

Às 17h, o cativeiro da vítima foi localizado e o motorista foi enfim entregue para a família. O vídeo do reencontro dele com a esposa é emocionante.

Os autores do crime fugiram, mas as diligências já foram iniciadas com intuito de encontrá-los.