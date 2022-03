Uma homenagem a Jairão Pop, figura conhecida do bairro Jundiaí

Em Anápolis, faleceu na tarde de segunda-feira (28) Jairo Macedo Faria, o Jairão Pop, figura muito conhecida e querida na região do bairro Jundiaí.

Filho de um dos casais mais tradicionais da sociedade anapolina das décadas de 1960 e 1970, Jairo deixou quatro filhos, as irmãs Marly, Eliana e Simone, além de sobrinhos, amigos e a mãe Dona Feli.

Conhecido por seu estilo alternativo, fã dos Beatles e das canções que marcaram os anos 1980, Jairo era carismático, presente e querido por filhos, sobrinhos e pela criançada da família. Sempre com agrados, doces e presentes. Com óculos e pulseiras que marcaram época, fazia das canções uma tradução do seu estilo e seu olhar para o mundo.

A letra de “Let It Be”, dos Beatles, das canções preferidas de Jairo diz que “quando as pessoas de coração partido vivendo no mundo concordarem haverá uma resposta, deixe estar, pois embora elas possam estar separadas, ainda há uma chance de elas verem, haverá uma resposta”.

Talvez, a resposta num momento de guerras seja na busca pela paz, no bom humor e generosidade que podem ser sinais de um mundo melhor, e nos pequenos gestos para fazer a diferença na vida das pessoas.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

