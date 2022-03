Se quem avisa, amigo é, hoje vamos deixar bem avisado! Isso porque trouxemos alguns segredos que os bancos guardam a 7 chaves. Por exemplo, aqueles por trás de promoções e pacotes. Veja a seguir!

6 segredos que os bancos guardam a 7 chaves para você não saber:

1. Não é preciso pagar nenhuma tarifa para abrir uma conta

Em primeiro lugar, vamos desvendar esse segredo! Assim, caso você for abrir uma conta e o banco te cobrar uma taxa, abra o olho! Essa norma é regulamentada pelo Banco Central.

2. Você tem direito a cartão de débito

Dentre as normas do Banco Central, todo banco deve fornecer ao cliente um cartão de débito para compras e saques. Inclusive, você também tem acesso a quatro saques no mês (no caixa eletrônico ou guichê) e duas transferências para contas da mesma instituição por mês. Ademais, dois extratos no caixa eletrônico (e consultas ilimitadas pela internet) e um talão de cheque com 10 folhas.

3. Portabilidade do seu salário

Em seguida, alguns bancos costumam cobrar taxas para realizar a portabilidade do seu salário para o banco que você já usa. Bom, abra o olho! Basicamente, todo cliente bancário tem direito à portabilidade de salário.

4. Você pode transferir suas dívidas

Sim, é isso mesmo que você entendeu! No geral, todo cliente tem o direito de transferir suas dívidas para outro banco, sem nenhuma taxa. Assim, você pode solicitar a portabilidade de crédito.

5. Você não é obrigado a comprar X para ter Y

Esse é um alerta! Fique de olho nas promoções de venda casada, que, aliás, é crime. Por isso, não aceite contratar um serviço e sair com outro produto. Em outras palavras: não aceite que para ter o produto X, você precise comprar o produto Y.

6. Você tem direito a reemissão gratuita de cartão em casa de bloqueio

Por fim, dentre as regras estabelecidas pelo Banco Central, todo cliente tem direito ao reenvio de um novo cartão de crédito/débito em caso de bloqueio, sem cobrar nenhuma taxa! Todavia, em caso de perda, roubo ou danos, o banco pode sim exigir uma taxa de reemissão.

