Crianças e adolescentes de Anápolis conquistam 24 medalhas em campeonato de Jiu-Jitsu

Anápolis segue sendo bem representada pela garotada do Projeto “Atletas do Futuro” nos campeonatos de Jiu-Jitsu da região. Na última semana, os anapolinos conquistaram 24 medalhas na Copa Santa Maria, em Brasília.

As aulas, que acontecem no Jardim Alexandrina, bairro da região Norte de Anápolis, são para crianças e adolescentes de 05 à 16 anos. A iniciativa recebe apoio de voluntários para manter o custeio dos materiais e do local onde são realizadas as atividades gratuitas.

Para se locomover até a capital federal, os atletas contaram com um ônibus da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, além da ajuda de pessoas ligadas ao projeto que disponibilizaram os lanches.

“Me sinto bastante orgulhoso e otimista com o projeto, a criançada tem futuro”, afirmou o multicampeão Jonatas Romeu Muniz, idealizador do projeto.

Segundo ele, um dos objetivos do projeto em 2022 é disputar o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Jiu-Jitsu, que acontecerão em São Paulo durante os meses de maio e novembro, respectivamente.

Porém, por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, para realizar esse sonho é preciso mais um apoio financeiro. Para ajudar, basta entrar em contato com Jonatas (@jonatasromeu) ou com Yasmin Peixoto (@yasminsilpeixoto), esposa do instrutor.