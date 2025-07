Após 40 anos de espera, moradores da Avenida dos Ferroviários vão receber escritura e asfalto

Prefeito Márcio Corrêa escolheu a região para dar o pontapé inicial dos programas Escritura Cidadã e De Ponta a Ponta

Samuel Leão - 14 de julho de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Moradores da região da Avenida dos Ferroviários, nos bairros Jardim São Paulo e São João, em Anápolis, estão prestes a realizar um sonho esperado há mais de quatro décadas.

O prefeito Márcio Corrêa (PL) lança nesta terça-feira (16) o programa Escritura Cidadã, que garantirá a regularização definitiva de cerca de 700 imóveis ocupados desde os anos 1980.

Segundo Márcio, essas famílias ficaram de fora dos processos de regularização fundiária em gestões anteriores, mesmo após a área ser oficialmente transferida do Governo Federal para o município em 2022.

O local era antes cortado pelos trilhos da extinta rede ferroviária, onde hoje passa a Avenida dos Ferroviários. Com o novo programa, o processo de entrega das escrituras finalmente sairá do papel.

Além disso, a Prefeitura de Anápolis também promete levar infraestrutura completa para a região.

Durante o mesmo evento, Márcio vai lançar o programa De Ponta a Ponta, que vai asfaltar 33 quilômetros de vias ainda sem pavimentação em vários bairros da cidade. A primeira frente de trabalho será justamente na Avenida dos Ferroviários e adjacências.

De acordo com o prefeito, o novo asfalto chegará até as chamadas “pontas de rua”, trechos que foram prometidos na gestão anterior dentro do extinto programa Anápolis Investe.

Márcio ressalta que embora parte das obras não tenha avançado, a dívida ficou para a atual administração, que paga cerca de R$ 20 milhões por mês.

“A gente está fazendo hoje o que outros prometeram e não entregaram. Essas famílias esperaram 40 anos por um direito simples, que é ter a escritura da sua casa e o asfalto na porta”, afirmou Márcio Corrêa.

