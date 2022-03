Homem é operado após retirar pilha enfiada no pênis: “sérios danos”

Um homem, de 49 anos, precisou passar por uma cirurgia de urgência após sofrer uma série de complicações no sistema urinário devido à presença de uma pilha no órgão genital.

Sim! O paciente teve uma pilha AA inserida no pênis e a equipe médica teve de retirar o material tóxico rapidamente.

Acontece que, mesmo livre do objeto, ele sofreu algumas sequelas devido as longas 24h que conviveu com o corpo estranho no sistema urinário.

“Houve danos na uretra e no corpo esponjoso – tecido que envolve a uretra”, afirmaram os médicos em um artigo na revista médica “Urology Case Reports”.

Os profissionais ainda se certificaram de que ele não lidava com transtornos mentais, portanto, a causa verdadeira da inserção não foi revelada.

Não é a primeira vez

Um outro caso aconteceu com um adolescente de, 15 anos, que inseriu um cabo USB inteiro no órgão genital.

A justificativa dele é que ele estaria ‘medindo internamente’ por curiosidade sexual.

O jovem chegou a urinar sangue e precisou ser operado com urgência.