O pedido que Ronaldo Caiado fez a Pedro Sales, que já disse sim

Tido como um dos possíveis campeões de votos entre os auxiliares diretos do governador Ronaldo Caiado que gostariam de disputar uma cadeira para a Câmara dos Deputados, o presidente da Goinfra e Agehab, Pedro Sales, não deve ser candidato a nada.

Considerado uma espécie de prodígio pelo governador, o rapaz continuará a frente das duas autarquias.

Caiado pediu a Pedro Sales que ficasse onde está por ter receio de que uma substituição comprometesse o andamento das obras pelo estado, algo especialmente importante pelo fato de 2022 ser ano eleitoral.

O chefe da Goinfra e Agehab, que está com o governador desde o tempo do Senado, não insistiu.

Partido definido 1

Por falar em candidatura, Jovair Arantes escolheu o Republicanos para ser candidato a deputado federal. A legenda ligada à Igreja Universal, que já está com chapa praticamente completa, espera eleger entre dois e três representantes.

Partido definido 2

Outro que também deve ser candidato ao mesmo posto é Valeriano de Abreu. Deve concorrer pelo PSC, que não é o ‘Partido Sem Cotoveladas’, mas sim o Partido Social Cristão. A intenção é ajudar, com os votos que conseguir, o atual deputado Glaustin da Fokus a se reeleger.

Oi, sumido 1

Para quem acha que Valeriano está sumido, pode dar um pulinho no IML de Anápolis. Sim, ele conseguiu um cargo lá, o de Assessor Especial. Só não tem muito o que fazer. Ganha R$ 10 mil, conforme o Portal da Transparência do Governo do Estado.

Oi, sumido 2

Pessoa que servia como ponte de diálogo entre a Prefeitura de Anápolis e os médicos credenciados, o pediatra Olegário Vidal não foi visto mais agitando o grupo de WhatsApp da categoria, criado por ele mesmo em 2020. O sumiço tem sido notado principalmente pelos médicos demitidos.

Melhorando

O deputado estadual Iso Moreira deve ser extubado nesta quarta-feira (02). Está internado há algumas semanas após contrair Covid-19. Esposa dele e prefeita de Simolândia, Dona Dete já disse à imprensa que o parlamentar tem o ciclo vacinal completo com dose de reforço.

Nota 10

Nota 10 para os colégios militares anapolinos que mais uma vez tiveram grandes aprovações de estudantes no SiSu. Em alguns casos, se igualaram ou superaram o desempenho de colégios particulares tradicionais.

Nota Zero

Para a Semusa de Anápolis, que dispensou o único médico que fazia o tratamento de crianças com ‘Pé Torto Congênito’ na rede. Os pais estão desnorteados e não sabem qual unidade de saúde devem procurar a partir de agora, sendo que o acompanhamento precisa periódico.