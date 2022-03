Família de goiano que morreu em motel dos EUA faz vaquinha para trazer corpo de volta a Goiás

Desde a última quinta-feira, (24), a família do goiano Elzo da Silva Oliveira, tenta trazer o corpo dele de Richmond, cidade nos Estados Unidos, para que possa ser velado e enterrado em Campinorte, município no Norte do estado.

Para isso, os parentes do homem de 35 anos, precisaram organizar uma campanha de arrecadação virtual (vaquinha online) para custear todos os procedimentos do transporte do corpo.

“Nós estamos pedindo R$50 mil, pois fomos informados que são R$ 35 mil só pelo translado. Os outros R$ 15 mil são para outras pendências, burocracias no processo”, explicou ao Portal 6 Edlene Oliveira, irmã da vítima.

Segundo a auxiliar de dentista, ainda não chegaram maiores detalhes sobre a causa da morte repentina de Elzo.

As informações até o momento vieram da polícia local, que relatou que o goiano passou mal em um quarto de motel em Richmond, município na Califórnia. Ele chegou a ser socorrido, mas teria morrido a caminho do hospital.

Edlene relembrou que o irmão havia se mudado há cerca de oito meses para o país norte-americano, em busca de condições melhores para os familiares, que incluem três filhos, três irmãos (contando a auxiliar de dentista) e a mãe.

“Era o sonho dele conseguir ir. Ele estava tão feliz por estar lá e conseguindo aos poucos ajudar a gente e os filhos. “Ele fala que estava bem, trabalhando e logo as coisas iam se ajeitar. Estamos todos sem chão, inconformados”.

Até o momento, a campanha realizada por Edlene para arrecadar os R$ 50 mil necessários para o translado do corpo de Elzo obteve R$ 1.702.

Uma outra iniciativa com o mesmo intuito, organizada por um amigo do Elzo, que está nos Estados Unidos, também está no ar e conseguiu US$ 3.943, cerca de R$ 20 mil na cotação desta quinta-feira (03).

Para ajudar, acesse o link da campanha na plataforma Vaquinha ( ID da vaquinha: 2710356) ou no site GoFundMe.