Investimentos para todo o Estado: uma missão estratégica

Uma das prioridades das lideranças políticas de Goiás, além de promover um constante debate pelo aumento da qualidade de vida e da geração de mais benefícios para toda a população, é lidar com desafios históricos e próprios dos diferentes níveis de desenvolvimento do Estado. Entre eles, o mais premente é promover a descentralização dos investimentos, pulverizando ações, obras e projetos que fujam de um eixo pré-determinado.

De acordo com dados do Instituto Mauro Borges, o eixo Anápolis-Goiânia-Aparecida concentrava, no início da década passada, 59,2% do total de renda gerada em todo o Estado, ficando os outros 243 municípios com diferentes níveis de participação. Isto representa uma necessidade imediata de aumento dos investimentos em regiões mais carentes.

Esta necessidade, aliada com a nossa meta de apostar no desenvolvimento das cidades a partir do incremento da Educação como item transformador na vida das pessoas, nos fez estabelecer uma atuação descentralizada. Desta forma, com a mesma intensidade que buscamos recursos para Anápolis dentro da proporcionalidade de sua demanda, também enviamos benefícios para municípios que tem uma demanda reprimida por intervenções públicas.

Somente em fevereiro, estive em cidades de diferentes regiões, como Araguapaz, Cristalina, Mozarlândia, Abadiânia, Flores de Goiás, com um só objetivo: realizar a entrega de benefícios de nossas emendas parlamentares ou mesmo das conquistas realizadas junto às secretarias do Estado de Goiás.

É o caso de Araguapaz, cidade em que repassamos R$ 250 mil para o Fundo Municipal de Saúde e, ainda, realizamos investimentos de nossas emendas para a modernização e ampliação de uma escola municipal. Em Cristalina, visitamos laboratórios de informática erguidos com estas emendas e, ainda, contribuímos no repasse de R$ 6 milhões para a nova sede do Cotec.

Em Abadiânia, efetuamos a entrega dos computadores chromebooks e também dos cartões Bolsa Estudo aos alunos, através dos benefícios pensados pelo governador Ronaldo Caiado.

Em todas deixamos a marca do trabalho, da importância das parcerias com o Governo do Estado e, sobretudo, a mensagem de que temos o compromisso de seguir apoiando o desenvolvimento regional, o municipalismo e a busca pela diminuição da desigualdade social e econômica em nosso Estado.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

