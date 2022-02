Você é do time mozão ou do time “sou mais eu”? A verdade é que, independente do lado em que você estiver, existem alguns benefícios que só as pessoas solteiras têm e hoje vamos falar de alguns deles. Inclusive, se no final você quiser mudar de lado, está tudo bem!

6 benefícios que só as pessoas solteiras têm e podem aproveitar:

1. Não precisar dar satisfação para ninguém

Primeiramente, vamos começar com esse benefício bem óbvio. Isso porque quando se tem compromisso com alguém sempre temos que pensar antes de agir e falar onde e o que estava fazendo. Porém, para os solteiros isso é bem diferente, não é mesmo?

2. Economizar dinheiro todo mês

Em seguida, vamos ser bem sinceros, os solteiros gastam bem menos que os comprometidos. Basicamente, não há outra despesa na vida de quem não tem compromisso com ninguém.

3. Estar sempre disponível

Sim, a maioria dos solteiros sempre têm tempo para quase tudo! Uma agenda super flexível. Logo, é possível livremente dormir, sair, festejar e fazer o que desejar, quando quiser.

4. Mais planejamento pessoal

Essa não há como negar! Em suma, quem é solteiro tem mais foco em seus objetivos. Assim, não existe ninguém para distrair em relação às metas pessoais. Aproveite bastante este tempo livre!

5. Mais tempo para si

Em paralelo com mais planejamento pessoal, temos o solteiro com mais tempo para si. Portanto, quando se leva uma vida só, temos mais organização para cuidar de nós mesmos, seja podendo frequentar uma academia, estudando mais ou planejando aquela viagem dos sonhos.

6. Flerte à vontade

Por fim, não íamos deixar esse benefício de fora. Afinal, o solteiro pode flertar sem limites, e isso é inofensivo. Só vantagem!

