Cargos na Câmara de Anápolis para empresários podem indicar pagamento de juros de dívidas contraídas por vereadores

O Ministério Publico de Goiás, como se sabe, apura denúncias de funcionários fantasmas na Camara Municipal de Anápolis e isso tem elevado o nível de estresse por lá.

Isso porque muitos dos que se enquadram nessa categoria de servidores seriam, na verdade, empresários que não precisam dos empregos.

Eles, no entanto, aceitam colocar o nome deles ou até de familiares na folha de pagamento como pagamento parcelado de dívidas ou juros de empréstimos contraídos por vereadores.

A expectativa é que, com o avanço de investigações, também fique claro que essa não é uma prática recente e nem restrita aos gabinetes.

Sem saída

O MPGO, por enquanto, tem agido com muita cautela. Só que a coisa pode mudar caso seja verificado destruição de provas.

Nesse tipo de situação, o órgão costuma pedir à Justiça não somente operação de busca e apreensão, mas também prisão provisória.

O alvo, até mesmo pelas denúncias, seriam os dois “maiores vereadores” na correlação de forças da Casa.

Provável destino 1

Ex-prefeito de Vianópolis, Issy Quinan não está satisfeito no Progressistas e pode mudar de partido para disputar uma vaga na Alego por outro partido. O MDB, de Daniel Vilela, seria o que ele mais considera.

Provável destino 2

O MDB, inclusive, deve ser um dos partidos que mais receberá deputados que estão no mandato. A legenda vê com bons olhos esse movimento, sobretudo porque eles já têm estrutura e demandariam menos do fundo partidário.

Vitória da base

A permanência de Pedro Sales à frente da Goinfra, após o governador Ronaldo Caiado cogitar trocá-lo por uma indicação do prefeito Adib Elias, de Catalão, deve-se única e exclusivamente pela reação dos deputados estaduais da base.

O também chefe da Agehab é visto como muito leal ao governador e não iria insistir.

Olha ele

Na “bolsa de valores” entre as candidaturas ao Senado pela base governista, a do Delegado Waldir tem ganhado pontos, sustentam aliados. O deputado federal campeão de votos dos últimos pleitos tem trabalhado por isso nos bastidores.

Nota 10

Para o cinema anapolino, e em especial ao ator e diretor Eduardo Rosário, que juntamente com a produtora Gato do Mato está gravando mais um curta metragem, fruto do Fundo Municipal de Cultura.

Nota Zero

Para a PUC TV, que é uma emissora educativa e confessional, mas mantém na grande programas terceirizados que fogem a essa proposta.