Rogério Cruz já está colocando em prática nova estratégia para alavancar imagem em busca da reeleição

Marketing do prefeito de Goiânia está sendo orientado por Paulo Moura, consultor político do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa

Pedro Hara - 13 de maio de 2024

Rogério Cruz com o marqueteiro Paulo Moura. (Foto: Reprodução)

Rápidas apurou que a ordem expressa no Paço Municipal para Rogério Cruz (SD) é para se aproximar da população.

Em busca da reeleição, Rogério sofre com a rejeição dos moradores da capital. A administração é mal avaliada e os problemas se acumulam na cidade.

O prefeito tem seguido à risca a orientação dada pelo marqueteiro Paulo Moura. Exemplo é que recentemente esteve nas ruas, como se fosse um trabalhador da Comurg, coletando lixo, para provar que está atento aos problemas de Goiânia.

Não deve parar por aí. Por isso Rogério, nos próximos meses, deve intensificar a agenda para recuperar a imagem perante a população.

Criado e imortalizado por Iris Rezende (1933 – 2021), os mutirões também são um recurso que será utilizado até que a campanha possa ir às ruas para o corpo a corpo com a população.

Francisco Júnior escancara racha no PSD em Goiânia

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Francisco Júnior (PSD) será o coordenador do Plano de Governo de Sandro Mabel (UB), pré-candidato à Prefeitura de Goiânia.

A parceria entre os dois escancara de vez a crise no PSD na capital. O ex-deputado federal nunca escondeu o seu descontentamento com Vanderlan Cardoso (PSD), presidente estadual da sigla e pré-candidato ao Paço Municipal.

Anteriormente o PSD perdeu Lucas Kitão (UB) e Luciula do Recanto (MDB), únicos vereadores da legenda em Goiânia.

Justiça Eleitoral condena pré-candidatos em Catalão por propaganda antecipada

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) acatou o pedido do Republicanos de Catalão contra o pré-candidato Velomar Rios (MDB) e Nelson Fayad (MDB), por propaganda eleitoral antecipada.

A postagem foi realizada nas redes sociais de Velomar e Fayad, caso não seja retirada a multa diária é de R$ 1 mil.

TRE marca posse para prefeita e vice-prefeito eleitos em Turvelândia

Está marcada para terça-feira (14), a posse de Osélia do Ailton (PL) e Neto Pimenta (PL), eleitos em Turvelândia, em eleições suplementares no dia 28 de abril.

Osélia e Neto Pimenta assumiram na vaga de Siron Queiroz dos Santos e Marlos Souza Borges, que tiveram os diplomas cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cine Cultura será revitalizado a partir de agosto

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) anunciou para agosto o início das obras de revitalização do Cine Cultura, em Goiânia.

O início das obras está previsto para agosto com término em novembro. O investimento será de R$ 1,9 milhão, captados com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Geolab dooa mais de 11 toneladas de medicamentos para o Rio Grande do Sul

A Geolab doou mais de 11 toneladas de medicamentos para doar às vítimas da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul.

Os aviões com os donativos já foram enviados para o estado.

Nota 10

Para advogada goiana Thawane Larissa Silva, destaque na Revista IstoÉ como uma liderança do setor energético no setor energético do Brasil.

A profissional foi classificada como uma “líder visionária no direito da energia no Brasil”.

Nota Zero

Para o consórcio QC Ambiental, liderado pela Quebec Ambiental.

Apesar de ter assumido a coleta de lixo de Goiânia há mais de 15 dias, são vários os relatos do acúmulo de resíduos em diversas ruas da capital, sem conseguir dar um fim à situação caótica.