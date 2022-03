Lions Clube Anápolis completa 65 anos cuidando do próximo e promoverá grande evento

Conhecido por promover ações para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, o Lions Clube (LC) de Anápolis completa, em 2022, 65 anos de tradição e serviço à comunidade.

Durante todo este período de existência, a organização realizou diversas atividades com os mais necessitados, a partir das cinco causas globais do Lions Clube Internacional.

São elas: combate à fome, ao câncer infantil e à diabetes, além de ações que promovam a sustentabilidade e o cuidado com a visão.

Apenas no ano passado, por exemplo, o LC doou 2 toneladas de alimentos, centenas de cobertores durante o período frio e dezenas de kits escolares para crianças que iniciavam o ano escolar.

Também fez parte das atividades o encaminhamento de pessoas carentes para cirurgias de catarata no Hospital de Olhos e outros atendimentos médicos.

E para comemorar esse aniversário tão importante, o Lions Clube Anápolis será o anfitrião da 3ª Reunião de Conselho Distrital (RCD) que reunirá membros dos Lions Clubes de Goiás e Tocantins, conhecidos como Distrito LB-2.

O evento ocorrerá no sábado (05), a partir das 08h, no auditório do Senac Anápolis, e contará com palestras, treinamentos e momentos de descontração.

Os que desejarem participar, a taxa de entrada é de R$ 150.

Estão confirmados no evento autoridades leonísticas, além da Governadora Distrital Ana Teófilo.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram do @lionsclubeanapolis.

Em tempo

O Distrito LB-2 (DLB-2), que engloba os Lions Clubes de Goiás e Tocantins, recebeu no mês de fevereiro, da Fundação de Lions Internacional, a quantia de US$10 mil, que foram convertidas em doações para a campanha SOS Goiás e Tocantins.

Ao todo, foram distribuídos milhares de fraldas, alimentos, água mineral, colchões e produtos de higiene pessoal e limpeza para as comunidades impactadas pelas enchentes.