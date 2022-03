6 situações que só quem era muito inteligente na escola vai se lembrar

Você era o nerd da sua escola ou fazia parte dos populares? A verdade é que os mais inteligentes da turma, sempre eram os que sofriam mais para se relacionarem com outras pessoas e acabavam ficando mais excluídos. Por isso, veja agora algumas situações que só quem era muito inteligente na escola vai se identificar.

Antes de tudo, saiba que ser nerd não é sinônimo de algo negativo. Basicamente, essa é uma grande virtude. Inclusive, para termos uma ideia, na China eles levam a escola muito à sério, sendo exemplo para o mundo todo. Mas, chega de rodeios e vamos lá!

6 situações que só era muito inteligente na escola vai se lembrar:

1. Você escondia suas notas do amigos

Primeiramente, se você era o nerdzão da turma, vai saber o que estamos falando. Afinal, ter uma nota bem melhor que a de seus amigos é o motivo perfeito para virar piada entre eles. Por isso, muita gente deixava em segredo.

2. O mais disputado na hora das provas em dupla

Se você só tirava notas boas, consequentemente, a turma toda ia querer ser sua dupla na horas das atividades, não é mesmo?

3. Todo mundo quer colar de você na hora da prova

Ok, essa aqui você, com certeza, vai se identificar. Afinal, quem é que não ia querer sentar ao lado do mais inteligente da turma na hora das avaliações para tentar pegar uma resposta e melhorar as notas?

4. Os professores são os que mais sentiam sua falta

Se você era o nerd da turma e um pouco excluído, com certeza, vai se lembrar bem dessa situação. Essencialmente, quando você faltava aula, quem mais sentia sua falta na turma eram seus professores. Isso porque, como não lembrar de quem mais participava das aulas?

5. Mostrar as notas para seus pais nunca foi um problema

Se você tirava notas ruins na escola, com certeza, o seu maior terror era a hora de contar para seus pais. Entretanto, esse problema era fora da realidade dos nerds, muito pelo contrário, eles eram orgulho dos pais.

6. Você sempre era indicado para participar das Olimpíadas de Matemática e Física

Por fim, fechamos com esse clássico! Isso porque, ser o mais esperto da turma era só um empurrãozinho para participar das gincanas para testar sua inteligência.

