Câmeras registraram o momento exato em que cigarro eletrônico explode na boca de cantor

As imagens de uma câmera de segurança flagraram o exato momento em que um homem levou o maior susto quando um cigarro eletrônico explodiu nas mãos dele enquanto tentava fumar.

O cantor Lélio Guedes, de 45 anos, é morador do Distrito Federal e contou, em entrevista ao Metrópoles, que foi a primeira vez que usou o aparelho conhecido como ‘vaper’.

“Eu não prestei atenção que a tampa do som, onde o cigarro ficou, estava queimada. Quando eu fui tragar começou a sair a faísca. Foi a hora que eu joguei ele para cima”, explicou o artista.

Apesar do susto, Lélio não se feriu. No entanto, as imagens comprovam que a explosão foi enorme.

Depois da situação, ele tentou contato com os fabricantes do aparelho: “não vou fumar mais. É bom para prevenir que outras pessoas não passem pelo o que eu passei”.

Além dos danos aos pulmões e de alguns serem utilizados com nicotina, os últimos estudos da Universidade da Califórnia (EUA) comprovaram que a fumaça interfere diretamente na saúde ocular.

Assista o vídeo: