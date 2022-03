Cantora goiana lança música emocionante com acolhimento a todas as pessoas que já sofreram abusos

Com objetivo de acolher as pessoas vítimas de abusos, a cantora Ana Beatriz, de Anápolis, lança nesta sexta-feira (04) o novo single “Era Uma Vez”.

O projeto solo teve como base a frase da pastora e psicanalista clínica Ângela Sirino, que diz “não julgue o adulto que eu sou, sem conhecer a criança que eu fui”.

A cantora afirma que música, que tem um toque intimista, trata sobre como o encontro com Cristo pode curar as vítimas de algum tipo de abuso na infância no contexto familiar ou em qualquer outra forma.

“Desejo poder ter uma canção que seja uma canção de cura para muitas pessoas que, de repente, não sejam conhecidas aqui na Terra, mas que possuem um legado incrível no céu, com suas admiráveis histórias de superação”, explica.

A canção e o clipe estão disponíveis nas plataformas digitais e no YouTube.