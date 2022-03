Em jantar com a esposa, homem quase fica sem dente e descobre que poderá ganhar até R$ 500 mil

Um norte-americano, de 58 anos, foi surpreendido durante um jantar com a esposa: ele pensou que poderia ter perdido o dente, mas na verdade estava recebendo uma enorme sorte.

Uma pérola! O homem encontrou uma pérola valiosa dentro de um molusco enquanto aproveitava a noite com a parceira em um restaurante que frequentam desde 1980.

O estabelecimento é o The Lobster House, no estado de Nova Jersey (EUA) e, segundo o sortudo, ao morder o objeto, acreditou ter perdido um dos molares.

“Eu achei que um dos meus molares tinha quebrado”, contou o norte-americano que, posteriormente, afirmou ter acreditado que se tratava ‘apenas de uma pedrinha’.

“Eu pensei que era uma pequena pedra ou algo do tipo”. Mas ao cuspir a bolinha na mão visualizou uma “peróla branca perfeitamente redonda”.

Após diversas pesquisas, o homem descobriu que as pérolas podem variar os preços entre US$ 50 e US$ 100 mil (aproxidamente R$ 253 e R$ 506 mil, respectivamente).

A esposa alegou que adoraria fazer uma joia especial com a pedra encontrada pelo marido.

No entanto, o sorteado pontua que prefere avaliar quanto o material realmente vale, afinal as chances dele encontrar a pérola em um molusco era de 01 em 10 mil.

Caso seja grande a fortuna, a joia deverá ficar para uma próxima oportunidade.