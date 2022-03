Gomide quer que Goiás passe a implantar câmeras nos uniformes de policiais

Assim como em Santa Catarina e São Paulo, policiais militares e civis de Goiás também poderão ter câmeras e microfones na farda.

Isso se o projeto de Lei apresentado pelo deputado estadual Antônio Gomide (PT) nesta semana for aprovado pelos colegas da Assembleia Legislativa (Alego) e sancionado pelo governador, que anteriormente se mostrou contra algo desse tipo.

“Eu tenho de primeiro dar aos meus policiais gastos com condições de armamento, de qualificação para enfrentar bandido com ponto 50, para enfrentar bandido com tecnologia máxima que estão tendo. Os gastos são limitados”, afirmou.

O petista, no entanto, defende que a medida pode diminuir o número de mortes em ocorrências policiais.

Gomide também apontou que as câmeras dariam auxílio aos próprios agentes nas operações.

A iniciativa segue para a tramitação nas comissões da Casa, começando pela Constituição de Constituição e Justiça (CCJ).