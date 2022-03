O maior segredo para um casamento de sucesso é saber equilibrar as expectativas, as imagináveis e as reais. Assim, é importante nutrir boas expectativas e confiança. Bom, se você sente que seu casamento está indo por água abaixo, não se preocupe. Hoje trouxemos coisas que todo casal pode começar a fazer para salvar o relacionamento.

Antes de tudo, entenda que o que vamos citar não funciona como um milagre. Isso porque o salvamento do seu casamento está dentro do casal, do reconhecimento dos erros, dos acertos e dentro da convivência diária. Um casamento feliz é feito não dos grandes feitos e conquistas, mas sim dos pequenos gestos diários.

6 coisas que todo casal pode começar a fazer para salvar o casamento:

1. Ame

Primeiramente, vamos começar com o mais óbvio: ame o seu companheiro (a)! Logo, não deixe o amor e todo romantismo para o início do namoro, ame agora! Por exemplo, todas as flores e jantares no início ou durante o noivado devem permanecer para o resto da vida. Que tal convidar o seu marido/esposa para uma noite especial?

2. Seja generoso

Assim, como o calor do amor deve permanecer, a generosidade também. Por isso, seja generoso (a) nos gestos, palavras. Dê aquele beijo antes de sair e ao chegar em casa, deixe aquele recadinho na geladeira.

3. Tenha paciência

Esse é um ponto muito importante. Isso porque todo ser humano é falho. Todos temos dias bons e dias ruins, fragilidades e limitações. Portanto, em um casamento saudável, o casal precisa ter paciência, amadurecimento e lealdade, entender que qualquer um pode errar.

4. Não guarde paranoias

Assim como citamos, cometemos erros. Dentro de um relacionamento, há momentos em que imaginamos algo que só piora nossa insegurança. Pois bem, quando essas paranoias chegarem não guarde para você, é nessas horas que você precisa de um bom diálogo e compartilhamento de sentimentos. Faça isso, do contrário, será um perigo para seu casamento.

5. Priorize o outro

Sim, um relacionamento é baseado em doações. Por isso, se colocar no lugar do outro é fundamental, é uma verdadeira prova de amor. Nossa recomendação é: faça pequenas coisas. Por exemplo, prepare a comida preferida do seu companheiro ou o leve para o restaurante preferido. Ademais, conheça bem o seu amado (a), saiba seus gostos e preferências.

6. Inclua Deus na sua relação

Por fim, independente da sua religião, é muito importante conectar o seu casamento com Deus. Assim, a espiritualidade deve ultrapassar campos da igreja e templos para dentro da sua casa. A fé une o casal.

