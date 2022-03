É emocionante a atitude que policiais tomaram para ajudar crianças vítimas de ação criminosa

Viralizou nas redes sociais a atitude emocionante que uma guarnição militar do Rio de Janeiro tomou para ajudar seis crianças carentes.

A equipe foi acionada no mês de fevereiro para atender um caso de roubo covarde: os ladrões pegaram o simples cofre que os pais organizaram para os materiais escolares dos pequenos.

Diante da situação revoltante, os policiais decidiram criar uma campanha para ajudar as vítimas e conseguiram até mais que o esperado.

Graças a ajuda de internautas e a comunidade local, roupas, calçados, alimentos, mochilas e todo o material necessário para os estudos foram adquiridos e entregues às seis crianças, na última segunda-feira (28).

Extremamente contentes, as crianças até pousaram para as fotos com os militares.

Veja: