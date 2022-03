Investigação da Polícia Civil aponta culpado por crime de racismo em aplicativo, em Goiânia

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Goiânia, concluiu as investigações e identificou o culpado pelo caso de racismo contra um entregador de aplicativo.

As novas informações foram divulgadas nessa sexta-feira (04). O fato ocorreu no dia 21 de janeiro em um condomínio no Setor Vila dos Alpes, na capital.

Na ocasião, um jovem teria realizado o pedido de um lanche e após recebê-lo, teria avaliado o trabalhador com a menor nota, além de ter dado a justificativa racista para tal, “entregador negro”.

Após investigação, a PC concluiu que o pedido do lanche havia sido realizado por um adolescente de 15 anos em Goiânia, porém, o comentário racista foi feito por um amigo de 14 anos que reside em São Paulo, mas passava férias em Alagoas.

Os jovens participavam juntos de grupos de jogos online, e o goiano teria compartilhado sua conta do Ifood com o colega para dividirem os valores ganhos durante os jogos.

O rapaz paulista praticou o crime de preconceito racial com reclusão de um a três anos e multa. A investigação foi entregue ao Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, mas será entregue para julgamento no local em que reside.