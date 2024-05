Famosos condenam pastor de Goiânia que viralizou por culpar crianças por abusos sexuais: “suas falas dão nojo”

Gravação ocorreu durante um culto e deu o que falar entre internautas nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 01 de maio de 2024

Imagem mostra Xuxa, pastor e Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/ Instagram/ Divulgação)

Após a repercussão de um vídeo em que o líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, Jonas Felício Pimental, culpabiliza crianças por abusos sexuais, diversos famosos utilizaram as redes sociais nesta quarta-feira (1º) para repudiar as falas ditas pelo líder religioso.

Na gravação publicada na terça-feira (30), e que aconteceu durante um culto, o homem afirma que os menores abusados também possuem um grau de responsabilidade pelo crime por “darem lugar aos abusadores”. O comentário surgiu após ele se referir ao caso de uma criança de 05 anos abusada por primos.

“Existem situações em que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro”, disse.

Na sequência, ele também afirma que pais e mães não deveriam deixar os filhos dormirem nas casas de amigos e parentes a fim de evitar que situações desse tipo ocorram.

Logo depois da repercussão, a apresentadora Xuxa Meneghel foi uma das primeiras celebridades a se manifestar sobre o ocorrido.

Por meio de uma publicação no Instagram, a ‘rainha dos baixinhos’ definiu as falas como sendo nojentas e repugnantes e destacou a importância de proteger as crianças contra esse tipo de crime e de responsabilizar os criminosos.

“Suas falas dão NOJO, são repugnantes! Nesse exato momento alguns bebês, crianças e adolescentes estão sendo abusados por pessoas que se acham no direito de satisfazer seus prazeres, coisas que para as crianças, o prazer que ela conhece nunca chegará perto do que é pra um adulto. Não sei se o senhor sabe, mas hormonalmente nenhuma criança busca ou tem vontade do que o senhor chamou de “abuso”, que pra mim é um crime de tamanho inigualável, pois rouba a infância, a pureza e deixa marcas por toda sua vida”, escreveu.

Nos comentários, outras celebridades também acompanharam a apresentadora e manifestaram descontentamento contra o líder religioso. Uma delas foi a influenciadora Tata Estaniecki Cocielo, que definiu a fala como absurda.

Outra figura a criticar a ação foi o ator goiano Leonardo Jaime que utilizou a fala para refletir sobre o direito à liberdade de expressão.

“O que alguns vão chamar de “liberdade de expressão” é se sentir autorizado a cometer crimes”, afirmou.

Assim como a companheira Xuxa, o ator e apresentador Junno Andrade também se mostrou contrariado com a fala do pastor e até chegou a acusar o mesmo de tentar justificar os próprios atos.

“Tem mais cara de “justificativa” sobre os próprios atos!!! Papo de predador!!!”, disse.

Já o sertanejo Gusttavo Lima ironizou o caso: “só pode ser piada”.