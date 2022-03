As unhas, em geral, são compostas por queratina dura e possuem como funcionalidade proteger as extremidades dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés.

Mas existem algumas curiosidades sobre elas que talvez você nunca tenha ouvido antes.

Sim! Elas podem servir para outras coisas além de se embelezarem com esmaltes e causar transtornos quando escravadas. Dê uma olhada nessa lista!

6 coisas sobre as unhas do pé que você provavelmente não sabia:

1. Unhas são como folhas

Semelhante a um aglomerado de folhas unidas, as unhas são interligadas por pontes de dissulfeto e hidrogênio.

Por essa razão, ao estar em contato direto e continuo com água e produtos de limpeza, elas acabam enfraquecendo e ficando quebradissas.

2. Unhas descamam como pele

Assim como dito, é muito fácil as unhas amolecerem e ficarem sensíveis, já que se parecem com folhas.

Então, uma vez que as pontes são molhadas com frequência, é possível que as unhas se descamem, como se algumas ‘páginas’ estivessem saindo.

3. Unhas podem indicar doenças

Coloração atípica e manchas que aparecem na unha são coisas que merecem atenções especiais.

Isso porque podem indicar que algo no corpo não vai bem como, por exemplo, doenças como hipotireoidismo, anemia, ou algum déficit de vitaminas específicas.

Dietas muito restritivas são mestres em provocar esse tipo de situação.

4. Revelam até mesmo câncer

Um estudo de especialistas da Universidade de San Diego, na Califórnia, publicado na revista American Journal of Epidemiology, explicou sobre essa possibilidade.

De acordo com os profissionais, a análise das unhas dos pés de uma pessoa pode indicar o risco de desenvolvimento de câncer no pulmão.

A explicação é que, caso as unhas dos pés estejam crescendo lentamente, é possível ter um medidor da gravidade do problema.

5. Cor amarela pode ser sinal de alerta

As unhas dos pés com a coloração natural amarelada pode ser um grande sinal de perigo.

A onicomicose – infecção fúngica – em quase todas as vezes começa como um pontinho amarelo sob a ponta da unha.

Acontece que, como sabemos, os fungos são excelentes em se propagarem em locais úmidos, escuros e quentes, como a parte inferior da unha que vive em sapatos fechados.

6. Podem ser prejudicadas com esmaltes

Por fim, essa circustância é pouco abordada, mas esmaltes podem ser meios para transmissão de fungos.

Caso ele seja utilizado em uma unha contaminada com algum tipo de fungo, os pincéis são capazes de passar, para a próxima vítima, a doença.

Em todos os casos, consulte um podólogo especializado.

