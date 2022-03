Se você é o brincalhão da sua turma de amigos, esse é exatamente o lugar certo para você. Isso porque, hoje vamos trazer uns truques que qualquer um pode aprender para pregar boas peças. Inclusive, é uma ótima artimanha para quem quer se aproximar da galera, veja só!

6 truques que qualquer um pode aprender para fazer sucesso na roda de amigos:

1. Truque do elevador

Em primeiro lugar, trouxemos esse para você pregar aquela peça no elevador do seu amigão ou se você quiser chegar mais rápido em seu apartamento. Basicamente, ele serve para ir direto ao andar que você quer. Para isto, siga o passo a passo: primeiro pressione o botão de fechar a porta, antes dela se fechar. Ao mesmo tempo, pressione o botão do andar que você deseja ir. Assim, o elevador vai direto para o andar que você deseja, sem paradas.

2. Enxergar no escuro

Já pensou ter o superpoder de enxergar no escuro? Pois bem, com esse você pode chegar perto disso. Em suma, você vai precisar fechar um dos olhos antes de acender as luzes e permanecer com ele fechado. Assim, quando você apagar as luzes, ainda vai ter um olho acostumado com a visão noturna e isso vai permitir que você chegue em sua cama, por exemplo, sem dificuldade.

3. Ajeitando parafuso na parede

Bom, se você está precisando arrumar um parafuso que está meio frouxo, esse truque é para você e garantimos que seus amigos vão tirar o chapéu. Para isso, basta preencher o espaço que estiver sobrando no furo com um palitinho de dente.

4. Testando o controle remoto

Agora, se seu amigo está com problemas com o controle da TV, deixe que você descubra! Em suma, você vai apontar a câmera do seu celular para a pequena lampadazinha na ponta do controle. Enquanto isso, você vai apertar algum botão, se a lampadazinha piscar é porque está tudo ok. Se não, é melhor procurar um técnico.

5. Potencializando o alarme do carro

Esse truque vai te deixar de queixo caído. Isso porque, para deixar o sinal do alarme, basta apontar o controle para a parte inferior do queixo e abrir a boca, ao pressionar o controle.

6. Enroscando parafuso espanado

Por fim, para conseguir executar essa artimanha é muito simples. Resumidamente, você vai precisar de um elástico sobre a superfície do parafuso e a chave que estiver usando para apertá-lo. Pronto. Sem dor de cabeça, sem espanar a superfície que você vai utilizar.

