Governo faz solenidade antes de voo que vai buscar brasileiros que deixaram Ucrânia

(FOLHAPRESS) – O governo informou neste domingo (6) que, antes da decolagem do avião que vai buscar brasileiros na Polônia, haverá uma cerimônia em Brasília com a presença dos ministros Anderson Torres (Justiça), Braga Netto (Defesa), Marcelo Queiroga (Saúde) e do chanceler interino, Fernando Simas Magalhães.

A solenidade está marcada para 14h30 desta segunda-feira (7), meia hora antes da partida do avião da FAB que vai a Varsóvia (Polônia) buscar brasileiros que fugiram da Ucrânia. O voo também deve levar doação humanitária, em operação conjunta dos ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e da Saúde.

Serão transportados 11,6 toneladas de medicamentos para atendimento emergencial, alimentos e outros itens. O avião deve pousar em Varsóvia na quarta-feira (9), e a expectativa é que os brasileiros repatriados cheguem ao Brasil na quinta (10).