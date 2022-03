Plataforma de entregas terceirizadas faz sucesso entre comerciantes de Anápolis

A plataforma da Zumm Delivery está se popularizando cada vez mais entre as empresas de Anápolis. Isso porque ela não tem burocracias e é muito fácil de usar.

Além disso, ainda oferece aos comerciantes a comodidade de ter entregadores a qualquer momento, permitindo que uma corrida seja solicitada para os clientes com agilidade e segurança, com acompanhamento de todo o processo pela plataforma.

A melhor parte é que a entrega é calculada de acordo com a distância. Ou seja, não é cobrada nenhuma mensalidade ou taxa de instalação. Só se paga pelas corridas que solicitar, podendo colocar até nove destinos por chamada.

A Zumm Delivery é a solução ideal para quem deseja expandir as vendas, atender mais clientes ou até mesmo para facilitar no dia a dia empresarial.

E ela serve para diferentes tipos de negócios, seja padarias, pizzarias, lanchonetes, farmácias, sex shop, loja de roupas e muito mais. Para o cadastro é necessário apenas o CPF ou CNPJ.

Empresas interessadas podem se cadastrar pelo site www.zummdelivery.com.br ou até mesmo por WhatsApp (62) 9 8312-9647 ou (62) 9 8651-0948.

Após o cadastramento, a equipe de “Sucesso do Cliente” vai entrar em contato para tirar dúvidas e realizar as últimas etapas para ativação do cadastro.

A plataforma também está com oportunidade para “Entregadores Autônomos”, basta ter mais de 18 anos, CNH tipo “A”, bag de entregas e moto própria. Os ganhos são por corridas e ilimitados com pagamentos semanais, cadastros também devem ser feitos pelo site.