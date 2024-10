Governo de Goiás abre mais 1,6 mil vagas no Complexo Prisional

Casa de Prisão Provisória e Penitenciária Odenir Guimarães ganharam 800 novas vagas, cada

Publieditorial - 14 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás promoveu a maior ampliação de vagas da história do sistema penitenciário goiano. Com investimento de R$ 110 milhões, o Estado abriu 1,6 mil novas no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, sendo 800 na Casa de Prisão Provisória (CPP) e outras 800 na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG).

As novas instalações têm celas coletivas, celas de triagem e parlatórios, além de galpões de trabalho (dois em cada unidade) com 249 metros quadrados cada, o que proporcionará condições de trabalho e qualificação a mais de 400 apenados. As celas também têm trancas aéreas (para que o policial penal não tenha contato com os presos) e não há pontos de energia.

O sistema penitenciário goiano ficou mais de 20 anos sem investimentos em estrutura.

A partir de 2019, no entanto, foram aplicados cerca de R$ 300 milhões em reformas e ampliações das 88 unidades prisionais goianas, compras de equipamentos de informática e hospitalares, armamento e munições, entre outros itens, por meio da Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP).

Além destas 1,6 mil vagas, outras 1.250 serão abertas no sistema penitenciário goiano até abril de 2025. Serão 800 nas unidades prisionais regionais de Caldas Novas e Formosa (400 em cada); 300 na Unidade Prisional Regional de Novo Gama; e 150 na ampliação do Presídio Estadual de Anápolis.

