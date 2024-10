Pelo sexto ano consecutivo, Goiás registra queda nos índices criminais

Dados dos meses de janeiro a setembro de 2024, em comparação com mesmo período de 2023, revelam redução em todos tipos de crimes

Publieditorial - 21 de outubro de 2024

Equipe de policiamento de Goiás. (Foto: Governo de Goiás

O Governo de Goiás registrou nos últimos seis meses queda significativa da criminalidade no estado. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO), os casos de roubo de cargas, por exemplo, a diminuição foi de 67,9%. Com relação a roubo no comércio, passou de 500, de janeiro a setembro de 2023, para 346, no mesmo período em 2024, o equivalente a diminuição de 30,8%. Goiás não registrou nenhum roubo a instituição financeira.

Com relação ao roubo de veículos, os números passaram de 770 para 553, menos 28,2%. Já a quantidade de homicídios dolosos caiu 9,4%, de 779 para 706. Quanto aos crimes contra mulher, o feminicídio, reduziram 17,4%, de 46 para 38 casos. O índice de estupro foi para 6,9%, de 539 a 502. Além disso, as forças policiais desarticularam 203 quadrilhas, com 5.976 foragidos da Justiça recapturados. No período também foram apreendidas 3.480 armas de fogo e mais de 20 toneladas de drogas apreendidas. O índice de roubos a instituições financeiras permanece zero.

Quedas na quantidade de roubo e furto a residência e propriedades rurais também colaboraram para que o estado, pelo sexto ano consecutivo, apresentasse redução dos índices criminais. O avanço na produtividade policial, considerado um dos fatores para o cenário positivo, é verificado em todas as corporações. Na Polícia Civil, por exemplo, o número de inquéritos remetidos ao Judiciário com a definição de autoria cresceu 13,18% e as prisões efetuadas subiram 45,67%. Na Polícia Científica, houve aumento de 18% nos procedimentos de criminalística e medicina legal, além de 238,5% de alta nas coletas do Laboratório de DNA Forense.

Na comparação com 2018, Goiás registrou queda de 85% no número de latrocínios, em 2024. Foram 12 de janeiro a setembro deste ano e 80 no mesmo período de 2018. Outra queda expressiva é no homicídio doloso, que apresentou redução de 56,07%. Em 2018, foram 1.607 e neste ano foram 706. O crime de latrocínio também diminuiu, sendo 42 casos registrados em 2018 e 22 neste ano, o que equivale a um recuo de 47,62%.

O furto de veículos também apresentou queda significativa, passando de 8.583 ocorrências em 2018 para 2.678 neste ano, o que representa uma redução de 68,80%. O furto em residência caiu 44,15%, com 18.860 registros em 2018 e 10.533 em 2024. Já o furto a transeunte teve uma diminuição expressiva de menos 89,61%, passando de 39.174 ocorrências em 2018 para 4.072 neste ano.