Semusa aguarda parecer sobre mortes de crianças por dengue em Anápolis e especialista faz alerta

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) aguarda um parecer técnico do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) sobre as mortes de três de crianças com suspeita de dengue na cidade.

Ao Portal 6, nesta segunda-feira (07), a Semusa confirmou a informação e revelou que as amostras coletadas foram encaminhadas para um comitê estadual, que aguarda a referência nacional para confirmar o diagnóstico.

De acordo com o médico infectologista Marcelo Daher, há uma preocupação com o impressionante aumento de casos de dengue em Goiás em 2022.

“A gente deve observar um aumento ainda maior agora nos meses de março e abril, quando temos o pico da doença, pois o volume de chuva diminui e o calor tende a aumentar”, afirmou ao Portal 6.

Segundo o especialista, normalmente, a dengue é mais grave justamente em pessoas com imunodepressão e nos extremos de idade, como em crianças e idosos.

Como tratar?

Em caso de sintomas como febre, dores musculares, mal-estar e náuseas, o recomendável é procurar uma unidade de saúde próxima para fazer uma avaliação clínica e receber o diagnóstico.

“As medicações, normalmente, são as que a gente chama de suporte. Não se deve usar ácido acetilsalicílico (AAS) de forma alguma, e evitar anti-inflamatórios em geral”, alertou Marcelo Daher.

“Os sinais de alarme na dengue são sensação de desmaio, fraqueza intensa, vômito intenso, dor abdominal de forte intensidade e sangramento gengival. Nesses casos, deve-se procurar um médico imediatamente”, concluiu.

Prevenção

Muito se falou nos últimos anos sobre como prevenir contra a Covid-19, mas é importante não deixar os cuidados básicos contra a dengue de lado.

Além de realizar a limpeza de locais com entulhos, lixo e água parada, a orientação é estar atento a manutenção dos quintais e calhas para evitar a proliferação do Aedes Aegypti e o aumento da contaminação.