Adolescente morre após encontrar metralhadora e tentar gravar vídeo com a arma para o TikTok

Uma adolescente, de 15 anos, acabou tendo um trágico fim após encontrar uma metralhadra e tentar gravar vídeo com a arma para o perfil do Tik Tok.

A mexicana Yazmín Esmeralda morava em Sinaloa e foi até a casa da avó com a família, quando encontrou o objeto periculoso no quarto da idosa.

Chocada com o achado, ela chamou o irmão para a auxiliar com a gravação do vídeo. Neste momento, a arma disparou sozinha, acertando a jovem, que morreu na hora.

A promotora estadual de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, explicou ao portal TN que as metralhadoras Uzis 9 mm era usadas pelos militares.

No entanto, há longos anos foram abandonadas por serem perigosas e dispararem sozinhas.

Ainda não se sabe a origem e nem como a metralhadora foi aparecer no quarto da avó da vítima.