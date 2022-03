Estranha morte de idoso chama atenção em Aparecida de Goiânia

A estranha morte de um idoso de 62 anos é um mistério que a Polícia Civil (PC) tem em mãos para resolver a partir de agora.

O homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (09) na residência onde morava, no Conjunto Habitacional Madre Germana 1º Etapa, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que o filho da vítima, que não teve a idade revelada, chamou pelo pai no portão, mas diante da falta de respostas, resolveu pular o muro para entrar na casa.

Ao adentrar no imóvel, ele encontrou o idoso caído no chão, com um hematoma na cabeça. Foram acionados no local a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que apenas constatou o óbito.

As investigações do caso já começaram e a PC irá elucidar se o idoso caiu e morreu naturalmente ou foi vítima de um homicídio.