Rogério Cruz anuncia novo concurso público com quase 1.400 vagas na Prefeitura de Goiânia

Assim como anunciado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) por meio do Twitter, a Prefeitura de Goiânia divulgou na noite desta terça-feira (08) o edital de um novo concurso público, com quase 1.400 vagas, para áreas da Saúde, Educação, Assistência Social e Infraestrutura.

Na saúde, estão disponíveis vagas para médicos em diferentes áreas (211), enfermeiros (69), agentes comunitários de saúde (64), auxiliares de saúde (sendo 30 para auxiliar de enfermagem, 18 para auxiliar de farmácia e 10 para auxiliar em saúde bucal), agentes de combate às endemias (50), dentistas (23) e para técnicos de saúde (sendo 87 para técnico de enfermagem, 02 para técnico de enfermagem do trabalho, 10 pra técnico de imobilização ortopédica, 10 para técnico de radiologia, 10 para técnico de laboratório e 04 para técnico em necrópsia).

Na área da educação, as oportunidades são para professores de diferentes disciplinas (194), auxiliar de atividades educativas (200) e agentes de apoio educacional (100).

Para assistência social, as vagas são para os cargos de analista em assuntos sociais (62), sendo estas para assistentes sociais (25), pedagogos (12) e para psicólogos (25). Para analista em cultura e desporto, serão 45 vagas destinadas a profissionais de educação física, além da oportunidade para educadores sociais (45).

Para infraestrutura, nos cargos de analista em obras e urbanismo, as vagas são para arquiteto (07), engenheiro civil (29), engenheiro eletricista (02), tecnólogo em construção de edifícios (01) e tecnólogo em construção de vias terrestres (01).

Para além destas, há também cargos para arteterapeuta (06), biólogo (01), biomédico (05), enfermeiro intensivista (01) e profissional de educação física (02).

Inicialmente, os salários para os cargos variam entre R$ 1.212 a R$ 3.452, com vagas abrangendo interessados de níveis fundamental, médio e superior.

Já as inscrições, que podem custar entre R$ 60 e R$ 120. ficarão abertas entre os dias 08 de abril até 29 de abril, e devem ser realizadas por meio do site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás.

A previsão é que as provas sejam aplicadas aos finais de semana, entre os meses de maio e junho deste ano.

Para aqueles que haviam realizado a inscrição ainda em 2020, data em que incialmente o concurso aconteceria, mas que teve de ser suspenso devido à pandemia, e não desejam mais realizar o concurso, é possível solicitar o dinheiro de volta pelo mesmo site da inscrição.

Confira o edital na íntegra.