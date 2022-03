SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A versão americana do programa culinário MasterChef convive atualmente com uma séria acusação por parte de uma ex-competidora. Mary Jayne, que participou da 11ª edição, entrou com processo ao dizer que o programa a fez cozinhar num dia em que ela estava sofrendo um derrame.

Segundo informações do TMZ, Mary entrou com ação contra três produtoras por trás do sucesso da Fox. Segundo processo adquirido pelo site, ela alega que teve de filmar pelo menos 14 horas antes de finalmente a levarem a um hospital.

No dia, como diz no processo, ela chegou a dizer a um dos médicos presentes na gravação que estava com sintomas de derrame como flacidez em um dos lados do corpo e tremedeira nas pernas.

O caso aconteceu no dia 10 de março de 2020. Ao afirmar que achava que não iria conseguir cozinhar, teria sido negligenciado atendimento imediato. Ela teria sido pressionada por produtoras a continuar o desafio para não atrapalhar a programação e o andamento das gravações.

Em determinado momento da gravação, os demais concorrentes ao prêmio do programa começaram a ficar agoniados com o suposto descaso da emissora e fizeram pedidos para que ela fosse atendida.

Até que produtores interromperam tudo e a levaram a um hospital. O processo não menciona que tipo de tratamento ela teve, mas afirma que só após muitas horas conseguiu voltar ao hotel.

O TMZ entrou e contato com os réus do processo, mas não conseguiu retorno.