Se você está aqui é porque, com certeza, você apagou um contato ou uma conversa no WhatsApp sem querer, pode concordar! Ok, mas sabia que existe uma forma de como recuperar um contato de WhatsApp? Hoje vamos falar disso e te mostrar que nem tudo está perdido.

Antes de qualquer coisa, até o momento, o mensageiro não possui uma forma de recuperar os contatos exclusivos. Isso porque ele só reconhece os contatos salvos na agenda. Todavia, há truques para restaurar esses números apagados. Venha com a gente e confira!

Descubra como recuperar um contato de WhatsApp que você apagou e se arrependeu:

No Android:

Para recuperar contatos no Android há duas formas. A primeira, você pode restaurar a partir dos contatos que estão salvos na nuvem da sua conta do Google. Isso porque, mesmo que você tenha apagado o número, o contato ainda pode estar na lixeira do Google Contacts.

Desta forma, basta entrar no site ou no app do Google Conectas, acessar sua conta. Em seguida, ir na parte dos contatos sincronizados e encontrar a lixeira. Assim, clique no contato desejado e em “recuperar”, e automaticamente o contato retornará a sua agenda.

A segunda forma consiste em recuperar por meio de um backup. Para isso, abra o gerenciador de arquivos do seu celular, vá até a pasta do backup e restaure o contato desejado.

No iPhone:

Por fim, se seu celular for um Iphone a forma de recuperar é através do iCloud. Veja como fazer. Desta forma, basta entrar no site iCloud.com com sua conta. Em seguida, acesse as configurações de conta. Após acessar o site do iCloud, toque nas configurações da sua conta e restaure os contatos.

