Carretas pegam fogo após forte colisão e trânsito fica totalmente interditado na BR-452

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou na tarde desta sexta-feira (11) que a BR-452, na altura do município de Bom Jesus de Goiás, precisou ser completamente interditada.

De acordo com a corporação, duas carretas carregadas de adubo e soja colidiram frontalmente enquanto passavam por uma ponte e os dois veículos pegaram fogo.

As imagens feitas no local mostram a altura que as chamas alcançaram e vários populares e produtores rurais cederam caminhões pipas para ajudar a controlar o incêndio.

Por causa da gravidade da situação e do intenso fogo que afetou as duas carretas, a PRF ainda não conseguiu levantar a quantidade de vítimas envolvidas.

O trânsito, por enquanto, seguirá totalmente bloqueado.