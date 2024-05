Últimos dias para inscrições em concurso público de prefeitura com salários de até R$ 4,5 mil

Ao todo, estão disponíveis mais de 100 vagas de início imediato, além da formação de cadastro reserva

Samuel Leão - 08 de maio de 2024

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Reprodução)

Faltam apenas 02 dias para o encerramento das inscrições do concurso ofertado pela Prefeitura de Alvorada do Norte para concorrer a uma das 103 vagas imediatas ofertadas, com salários de até R$ 4.375.

Além dessas, também há o preenchimento do cadastro de reserva. O valor da inscrição, marcadas para até dia 10 de maio, varia entre R$ 90 a R$ 180, a depender do cargo, os quais contemplam candidatos dos níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

São oferecidas 15 vagas tanto para agente de apoio escolar quanto agente de limpeza urbana, obras e serviços gerais. Já auxiliar administrativo há 05 oportunidades, enquanto para enfermeiro e motorista de veículos pesados são 04 vagas para cada.

Outras funções disponibilizadas são de auxiliar de saúde bucal, farmacêutico, fisioterapeuta, motorista de veículos leves, operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas pesadas, pedreiro, psicólogo e técnico em enfermagem. Cada uma delas com 02 vagas.

Por fim, educador físico, nutricionista, fonoaudiólogo, professor de educação física, de português, inglês, libras, matemática, psicopedagogo, técnico em laboratório e terapeuta ocupacional possuem 01 vaga cada.

Vale ressaltar que foram destinadas vagas também para o público PcD. Tanto a carga horária quanto os salários variam, de acordo com cada cargo, indo de 30 a 40 horas de trabalho, e de R$ 1.412 e R$ 4.375.

Mais detalhes acerca do certame e inscrições estão disponíveis no site da Ásectta.