Esse é o motivo sobre cancelamento de show da Ivete Sangalo em Goiânia

Evento estava previsto para acontecer na capital goiana no dia 20 de julho

Gabriella Pinheiro - 15 de maio de 2024

Goiânia será uma das primeiras cidades a receber a baiana (Foto: Divulgação)

Os fãs que aguardavam a vinda da cantora Ivete Sangalo, de 51 anos, a Goiânia – anteriormente prevista para acontecer no dia 20 de julho – foram pegos de surpresa pelo anúncio do cancelamento do show da artista.

Mas engana-se quem pensa que a anulação do evento foi algo exclusivo na capital ou se deve a algum problema da celebridade com o Serra Dourada.

Na realidade, a cantora anunciou o cancelamento de toda a turnê “A Festa” e revelou que a decisão partiu de um problema com a produtora 30e, responsável pelos shows.

De acordo com a artista, a empresa “não conseguiram garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas”.

“Quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas envolvidas têm por obrigação o compromisso de realizar tudo com excelência e, acima de tudo, a maior responsabilidade. É por isso que, embora eu esteja consternada, eu tomei a decisão de cancelar essa turnê”, destacou a ‘rainha’ do axé à Folhapress.

Aqueles que já adquiriram o ingresso para o evento devem entrar em contato com a produtora para avaliar as opções.

“Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve”, diz o comunicado divulgado pela cantora.

Procurada pela Folha, a empresa 30e ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Vale destacar que além de Ivete, a cantora Ludmilla também cancelou a turnê, produzida pela mesma empresa, e que passaria por Goiânia, afirmando que “a decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses”.