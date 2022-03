Uma ação honesta de um motociclista em Goiânia causou comoção nas redes sociais, após o rapaz se envolver em um acidente de trânsito com um motorista surdo, no setor Jardim Ana Lúcia.

O caso ocorreu na última segunda-feira (07), por volta de 7h20. Bruno Moreira estava de moto, aguardando em um sinal de “Pare”, quando Andrew Stephan de Sousa Oliveira, bateu o carro contra ele.

Após o incidente, o analista financeiro tentou se comunicar com o motorista, mas percebeu que ele não ouvia o que era dito. Eles então entraram em acordo e Andrew transferiu R$ 100 para custear o reparo da motocicleta.

No dia seguinte, ao ir até uma oficina, Bruno teve uma grata surpresa: não precisou pagar pagar um centavo sequer pelo conserto.

“Quando levei no mecânico, ele desentortou as peças e disse que não precisava trocar nada”, disse ao G1. Assim, o analista financeiro decidiu devolver o dinheiro ao condutor do carro.

Após saber da atitude de Bruno, o pai de Andrew, Emanoel, mandou uma mensagem agradecendo a honestidade do motociclista.

“O mundo seria melhor se existissem mais pessoas como você. Emociona o modo como você é honesto e tem coração bom. Agradeço demais a compreensão, paciência e zelo que teve com o meu filho”, diz trecho do texto enviado pelo pai.

Veja as mensagens na íntegra: