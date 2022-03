Está explicado por que Andressa Suita e Gusttavo Lima decidiram não ter babá para os filhos do casal

A digital influencer e companheira do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suíta, concedeu uma entrevista ao Léo Dias explicando o porquê de não ter contratado babás para os filhos.

Segundo a modelo, desde o princípio da maternidade, ela foi muito acolhida pela mãe, avó dos pequenos. Então sempre teve apoio para lidar com as crianças.

No entanto, as coisas dificultaram quando a irmã de Andressa também engravidou e a mãe teve de amparar a outra filha com o novo neto.

“A minha mãe me ajudou desde o nascimento dos meus filhos, então eu dividi a minha maternidade com a minha mãe. Aí minha irmã teve um bebê. Perdi minha mãe pra minha irmã, né?”, comentou.

Neste momento, Suíta e Gusttavo decidiram levar os pequenos para a escola. Inclusive, durante a pandemia, contraram professoras particulares para acompanhar os garotos.

Em todo o momento Andressa reforça que se sente um pouco culpada por ‘deixar’ os filhos para trabalhar.

“Eu me cobro muito por trabalhar como modelo: preciso ir pra academia, estar com o cabelo em dia e viajar. Então eu me cobro muito nesse lance de ‘estou deixando meus filhos pra fazer meu corre’”, desabafou.

Ela enfatiza que prioriza o convívio próximo com a família e que aproveita todos os momentos que pode, descartando a possibilidade de babás.

“Quando eu tô em casa eu quero ficar com eles, eu quero fazer aquele papel de mãe mesmo, eu me sinto viva fazendo isso. Eu gosto de dormir com eles, eu gosto de viver aquele momento pra gente ter também proximidade”, pontua.

Durante a conversa com o jornalista, a modelo não descartou possibilidades de uma nova gestação futura.