Jovem entra na Justiça e será indenizado por criar filha que não era dele

Um jovem, que não teve a identidade revelada, precisou recorrer à Justiça após descobrir que não era o verdadeiro pai da filha que havia registrado e ganhou uma grande ‘recompensa’.

A 4ª câmara de Direito Privado do TJSP foi responsável pela decisão a favor do rapaz, que teria sido enganado pela companheira por mais de um ano.

Agora, a genitora do neném, que é menor de idade, e a mãe dela, deverão arcar com R$ 4.480 por danos materiais e R$ 20 mil por danos morais ao jovem.

Isso porque ele acompanhou toda a gestação e contribuiu financeiramente com os gastos do bebê por quase um ano.

Os dois tiveram um relacionamento por dois anos, antes da gravidez, romperam e retornaram após um tempo.

Acontece que, depois da reconciliação, a moça alegou que estava esperando um filho do parceiro, quando na verdade, era fruto de uma relação ocorrida no intervalo do término.

Depois do parto, o garoto ficou intrigado com a falta de semelhança da neném com a família dele e iniciou as investigações. Dito e certo! Teste de paternidade negativo.

Como todos já haviam criado vínculos com a criança, a resposta do exame gerou um abalo emocional enorme, além de revolta e discussões entre as famílias.

Com isso, o jovem agora receberá os R$ 24.480 para ‘reparar’ os danos financeiros e morais. Quando ao verdadeiro genitor do bebê, não foram divulgadas maiores informações.