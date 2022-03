Procedimento estético dá errado e jovem ficou com aparência do Homer Simpson

Uma jovem tiktoker tornou pública a grande decepção que recebeu após realizar um procedimento estético e dar tudo errado.

Chateada com o insucesso, a vítima chegou a dizer que estava parecendo com o “Homer Simpson” devido à pele escurecida ao redor dos lábios.

Ela revelou que a inteção era apenas fazer um preenchimento labial – normalmente realizado com ácido hialurônico.

No entanto, acabou ficando bastante manchada e se tornando notícia em diversos portais no mundo todo. Inclusive, ela postou um vídeo indignada com a repercussão gigante.

Os internautas, por suas vezes, tentaram a convencer que a parte escura seria apenas os fibroblastos reagindo no corpo, formando a cicatrização.

O vídeo, que já conta com mais de 5 milhões de visualizações, fica como um alerta para todas as pessoas interessadas em buscar procedimentos estéticos.

Assista: