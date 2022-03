Existem poucas situações mais chatas do que estar lutando por um relacionamento sozinho, afinal, uma relação depende dos esforços dos dois.

E os sinais que comprovam que não há reciprocidade são claros, mas muitas vezes nos recusamos a enxergar.

É preciso estar atento ao comportamento apático do parceiro. Pode ser que seja algo temporário, algum estresse que não tenha a ver com você, mas pode sim significar que só você está amando na relação.

6 sinais que revelam que você é o único apaixonado em um relacionamento:

1. Contato frio

Se anteriormente era comum vocês trocarem ligações e mensagens ao decorrer do dia e, de repente, isso cessou, pode ser que a relação esteja esfriando.

Neste caso, é importante avaliar se o que tem impedido vocês são questões externas, trabalho e muitos afazeres, ou se é apenas desinteresse.

Se for a segunda opção, talvez seja o momento de sentar e conversar melhor sobre vocês.

2. Vocês não se divertem mais

No início é bem comum se divertir bastante com a pessoa querida, rirem juntos das mesmas coisas e passar horas conversando com direito a gargalhadas.

Mas, se por algum motivo vocês não possuem mais o mesmo humor, pode significar que a pessoa não está mais na mesma vibe que você e ainda não encontrou o jeito certo de te contar.

3. Incompatibilidade grande de ideia

Discutir com o parceiro é algo extremamente comum, afinal, são dois universos completamente diferentes. Vocês possuem criações e histórias distintas.

Mas, a partir do momento em que vocês discutem por absolutamente tudo e não concordam em nada, algo vai muito errado.

O diálogo é uma chave fundamental para a boa convivência. No entanto, caso ele não seja mais assertivo, é melhor repensar essa relação.

4. Paciência passou a ser curta

Quando você percebe que a paciência do seu parceiro passou a ser mais curta com você, isso realmente quer dizer que algo não vai bem.

As brigas têm sido mais frequentes e o único momento de paz é quando decidem fazer silêncio e dormir.

Isso é um grande alerta que seu relacionamento está em risco e você pode ser a única pessoa que esteja insistindo. Observe!

5. A felicidade passou ser algo individual

Se ele não se preocupa com os seus desejos e a única prioridade tem sido só a felicidade dele, sair com os amigos dele, pode ser um dos maiores sinais de que ele não te ama mais.

Até mesmo porque, no início não era assim. Pelo contrário, ele fazia de tudo para te deixar feliz e te manter confortável. Já se perguntou ‘o que foi que mudou?’?

Independente de culpas, o essencial é sentar para conversar sobre esse desgaste. Caso ele responda com apatia ou até mesmo se recuse a conversar, é hora de partir para a próxima.

6. Silêncio de ‘eu te amo’

O parceiro não faz mais questão de dizer o quanto te ama? Não te enaltece e te lembra o quanto você é importante para ele? Então, talvez seja a hora de dar um chá de realidade a ele.

Se ele realmente não está mais apaixonado por você, então é hora de você dar o primeiro passo e seguir sua vida.

