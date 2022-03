Os detalhes do assassinato dos irmãos Guilherme e Thiago em festa na zona rural de Anápolis

Crime que chocou Anápolis neste domingo (13), o assassinato dos irmãos Guilherme e Thiago Martins, de 24 e 21 anos, respectivamente, já está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

O duplo homicídio ocorreu durante a madrugada em uma festa na zona rural do município, em uma chácara na Vila São Vicente, conhecida como “Igrejinha”.

O Portal 6 apurou que, em depoimento, a mãe das vítimas relatou detalhes perturbadores sobre o assassinato, que ela teve conhecimento quando uma sobrinha ligou para celular dela.

Em choque, ela inicialmente não conseguiu processar bem a informação e chegou a pensar que os filhos haviam se envolvido em algum acidente.

No entanto, ao chegar no local da festa, se deparou com uma verdadeira cena de horror, que a reportagem passa a descrever a seguir.

A primeira pessoa que a mãe de Guilherme e Thiago encontrou foi a sobrinha, aos prantos, encostada em um canto da chácara.

Ao andar pelo salão de festa, a mulher seguiu até uma espécie de ‘fogão a lenha’, onde viu um dos filhos caído no chão e sem os sinais vitais.

Ao seguir rumo aos sanitários, ela encontrou o segundo filho, também sem vida, estirado no solo próximo a uma escada.

Ambos estavam bastante feridos com as perfurações e havia muito sangue no ambiente. Após se acalmar, a mãe ouviu de testemunhas como tudo aconteceu.

Dois homens desconhecidos apareceram na festa e sem anunciar nada iniciaram os disparos contra os dois irmãos.

Não foi percebido nenhuma discussão ou desentendimento no local antes do crime.

Os atiradores, que fugiram, ainda não foram encontrados e presos pela polícia.